Patrycja z "Projekt Lady" mocno o Małgorzacie Rozenek! "Chciałabym ją uderzyć"

Patrycja Karczewska to z pewnością jedna z tych uczestniczek pierwszej edycji "Projektu Lady", która najbardziej zapadła widzom w pamięć. Choć już w szóstym odcinku show dziewczyna musiała oddać perły, okazało się, że udział w programie otworzył jej drzwi do dalszych telewizyjnych występów. Co więcej, Patrycja znana jako Patusia, do dziś budzi ciekawość niektórych z internautów. Jak się okazuje, weźmie udział w Gali TOTALbet Punchdown 5! Małgorzata Rozenek ma się o co obawiać? Wygląda na to, że podopieczna mentorek z Radziejowic do dziś nie wybaczyła gwieździe pewnej rzeczy i z chęcią by jej się za to odpłaciła.

Patrycja "Patusia" z "Projekt Lady" chciałaby spoliczkować Małgorzatę Rozenek

Patrycja Karczewska była najbarwniejszą uczestniczką "Projektu Lady", a wiele widzów do dziś pamięta, jak dziewczyna przeżywała obcięcie jej długich blond włosów w programie. Co więcej, niektórzy fani show mogliby dziś nie rozpoznać Patusi, bo ta naprawdę się zmieniła. Po "Projekcie Lady", Patrycja wystąpiła w takich produkcjach jak „19+”, „Fachowcy”, „Randka z nieznajomym”, „Szpital", czy „Gry małżeńskie” i wciąż próbuje swoich sił w nowych rzeczach. Teraz w pokazowej walce... Choć Patusia nigdy wcześniej nie miała okazji nikogo uderzyć, nie ma wątpliwości, że wygra to starcie.

Nie miałam okazji i nie mogę się doczekać aż ją otrzymam i to zrobię. Zatrzymam się na kupie takiego kwasu hialuronowego. No coś pięknego! Mam nadzieję, że ten kwas dokona emigracji - wyznała w rozmowie z "Super Expressem".

Na tym jednak zwierzenia dziewczyny się nie skończyły. Jak się okazuje, Patusia bardzo chciałaby, by w ringu stanęła z nią jeszcze jedna osoba, a mianowicie Małgorzata Rozenek, z której rąk odpadła w pierwszej edycji "Projekt Lady"! Patrycja chciałaby ją spoliczkować w zemście?

Chciałabym ją uderzyć. Oczywiście! Za to, że mnie wyrzuciła z Projektu Lady, a ja się nadaję na damę! Byłam, jestem i będę damą! - mówiła, nazywając żonę Radosława Majdana per "Lady Rozenek".

Wyobrażacie sobie Małgorzatę Rozenek, policzkującą się na ringu z byłą uczestniczką "Projekt Lady"? Musimy przyznać, że nam trudno zwizualizować sobie taki obrazek. Mentorki z programu z pewnością nie poparły by takiego zachowania.

Choć najprawdopodobniej marzenia Patrycji o walce z Małgorzatą Rozenek nigdy się nie spełnią, dziewczyna nie może doczekać się, aż spotka się twarzą w twarz z Esmeraldą Godlewską. Jak sądzicie, uczestniczka "Projekt Lady" wygra to starcie?