Już pierwszy taniec tego odcinka „Tańca z Gwiazdami” podniósł temperaturę w studiu do maksimum. Para numer 9 jako pierwsza pojawiła się na parkiecie – i od razu wzbudziła ogromne emocje. Ich ogniste paso doble do utworu zespołu Linkin Park połączyło klasyczną elegancję z rockową energią.

Bagi i Magdalena Tarnowska w gorącym paso doble

Od pierwszych taktów muzyki widzowie wiedzieli, że czeka ich coś wyjątkowego. Tancerze pokazali niesamowitą synchronizację, precyzję ruchów i prawdziwy temperament. Mocne spojrzenia, dynamiczne obroty i perfekcyjnie wyczute pauzy sprawiły, że na parkiecie wręcz iskrzyło.

Publiczność zareagowała entuzjastycznie – po zakończeniu występu studio wypełniły gromkie brawa i okrzyki zachwytu. Widać było, że para numer 9 dała z siebie wszystko, otwierając wieczór w naprawdę spektakularnym stylu.

Co na taniec Bagiego i Magdaleny Tarnowskiej jury?

Jurorzy również nie kryli uznania. Jednak nie zabrakło również wypomnianych małych niedociągnięć.

Ty już to masz. Było i paso. Było i doble. Był toreador i byk i nie musiałeś zakładać maski Zorro - wyjawiła Ewa Kasprzyk.

U ciebie doceniam bardzo ilość ruchów, doceniam charakter, ale zabrakło mi siły - dodał Tomasz Wygoda.

Ja już nie wiem, co mam powiedzieć (...). Troszeczkę zabrakło mi muzyki, która niosła - podsumował Rafał Maserak.

Jak zagłosowało jury?

Rafał Maserak: 8

Ewa Kasprzyk: 8

Tomasz Wygoda: 8

Iwona Pavlović: 7

Razem: 37 punktów.

Zobacz także: Kto odpadł w półfinale "Tańca z Gwiazdami"? Relacja na żywo

Bagi i Magdalena Tarnowska Fot. Wojciech Olkusnik/East