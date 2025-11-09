Para numer 9 rozgrzała parkiet „Tańca z Gwiazdami”! Gorące paso doble do Linkin Park zachwyciło publiczność
Para numer 9 jako pierwsza pojawiła się na parkiecie „Tańca z Gwiazdami” i od razu rozpaliła emocje widzów. Ich ogniste paso doble do utworu Linkin Park połączyło siłę rocka z temperamentem hiszpańskiego tańca, rozgrzewając publiczność do czerwoności.
Już pierwszy taniec tego odcinka „Tańca z Gwiazdami” podniósł temperaturę w studiu do maksimum. Para numer 9 jako pierwsza pojawiła się na parkiecie – i od razu wzbudziła ogromne emocje. Ich ogniste paso doble do utworu zespołu Linkin Park połączyło klasyczną elegancję z rockową energią.
Bagi i Magdalena Tarnowska w gorącym paso doble
Od pierwszych taktów muzyki widzowie wiedzieli, że czeka ich coś wyjątkowego. Tancerze pokazali niesamowitą synchronizację, precyzję ruchów i prawdziwy temperament. Mocne spojrzenia, dynamiczne obroty i perfekcyjnie wyczute pauzy sprawiły, że na parkiecie wręcz iskrzyło.
Publiczność zareagowała entuzjastycznie – po zakończeniu występu studio wypełniły gromkie brawa i okrzyki zachwytu. Widać było, że para numer 9 dała z siebie wszystko, otwierając wieczór w naprawdę spektakularnym stylu.
Co na taniec Bagiego i Magdaleny Tarnowskiej jury?
Jurorzy również nie kryli uznania. Jednak nie zabrakło również wypomnianych małych niedociągnięć.
Ty już to masz. Było i paso. Było i doble. Był toreador i byk i nie musiałeś zakładać maski Zorro
U ciebie doceniam bardzo ilość ruchów, doceniam charakter, ale zabrakło mi siły
Ja już nie wiem, co mam powiedzieć (...). Troszeczkę zabrakło mi muzyki, która niosła
Jak zagłosowało jury?
- Rafał Maserak: 8
- Ewa Kasprzyk: 8
- Tomasz Wygoda: 8
- Iwona Pavlović: 7
Razem: 37 punktów.
