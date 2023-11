Oliwia z "Love Island" przechodzi właśnie ogromną rewolucję! Po zakończeniu programu dziewczyna postanowiła zawalczyć o swoją karierę w Polsce. W tym celu przeprowadziła się z Londynu do Warszawy. Wygląda na to, że jej grafik powoli zaczyna pękać w szwach. Oliwia pokazała właśnie zdjęcia z najnowszej sesji zdjęciowej zrobionej już w Polsce. Gwiazda "Love Island" pozuje w samej bieliźnie! Maciek będzie żałował, że nie są już razem?

Reklama

Oliwia z "Love Island" pozuje w bieliźnie

Choć wydawało się, że związek Oliwii i Maćka jest trwały, rzeczywistość po programie okazała się nieco inna. Oboje próbowali dojść do porozumienia. Niestety, coś poszło nie tak. Po wielu kłótniach, o których rozpisywali się na Instagramie, Oliwia i Maciek postanowili się rozstać. Jednym z powodów był fakt, że chłopak był bardzo zazdrosny o swoją ukochaną.

Teraz, gdy Oliwia jest już wolna, może publikować to, na co tylko ma ochotę. Tuż po przeprowadzce do Warszawy dziewczyna pochwaliła się na Instagramie zdjęciami z nowej sesji zdjęciowej. Oliwia pozuje na nich w samej bieliźnie. Musimy przyznać, że wygląda zjawiskowo!

Myślicie, że Maciek, widząc te zdjęcia, będzie żałował, że rozstał się z Oliwią? A może postanowi do niej wrócić?

Instagram