2 z 5

Średnia oglądalność serialu to 1,55 mln widzów. To o 190 tysięcy mniej niż rok temu, ale i tak Polsat jest liderem na rynku. Najwięcej osób zgromadził 10. odcinek z października tego roku - obejrzało go aż 1,899 mln widzów.

Zobacz: "Pierwsza miłość" ma już 13 lat i nadal jest hitem! Sprawdź swoją wiedzą na temat serialu! QUIZ