Oto najlepsze polskie seriale z Netflixa - nie tylko "Rojst" i "Wiedźmin". Co jeszcze warto obejrzeć? [Ranking]

Przygotowaliśmy dla Was listę najlepszych polskich seriali z Netflixa. Znajdziecie tutaj między innymi takie produkcje, jak "Rojst" czy "Ultraviolet". Sprawdźcie, które polskie seriale na platformie naprawdę warto obejrzeć. Jeśli jesteście fanami polskiej kinematografii, dodajcie te tytuły do swojej listy "Co obejrzeć na Netflixie?".

Na szczególną uwagę zasługują seriale kryminalne i dramaty, które są świetnie oceniane zarówno przez krytyków, jak i publiczność. Największym zainteresowaniem cieszy się jednak serial fantasy "Wiedźmin" na podstawie książek Sapkowskiego. Jeśli lubicie bardziej kontrowersyjne tytuły, powinniście zwrócić uwagę na "Botoks" czy "Kobiety mafii".

Najlepsze polskie seriale na Netflix - co warto obejrzeć?

Rojst [2018]

W niedużym, zapomnianym mieście gdzieś na południowym zachodzie Polski, dochodzi do brutalnego podwójnego morderstwa. W tym samym czasie samobójstwo popełnia również para nastolatków. W miejscowej gazecie o morderstwie ma napisać doświadczony redaktor Witold Wanycz (Andrzej Seweryn). W redakcji zostaje zatrudniony młody dziennikarz: Piotr Zarzycki (Dawid Ogrodnik), który postanawia rozpocząć własne śledztwo.

Ultraviolet [2017-2019]

Oli Serafin po latach opuszcza Londyn i powraca do rodzinnej Łodzi. Pewnego dnia staje się świadkiem strasznej tragedii. Według policyjnego śledztwa było to samobójstwo, lecz młoda dziewczyna nie do końca wierzy w tę wersję wydarzeń. Po zakończeniu sprawy zaczyna współpracę z grupą detektywów amatorów. Na własną rękę chcą rozwiązać zagadkę tajemniczej śmierci. Czy to naprawdę było samobójstwo, czy może morderstwo?

1983 [2018]

Atak terrorystyczny z 1983 roku oddalił polskie nadzieje na wyzwolenie i upadek Związku Radzieckiego. Dwadzieścia lat później młody student prawa i oficer śledczy odkrywają spisek, który pozwolił utrzymać żelazną kurtynę i dotychczasowy stan rzeczy w Polsce. Odkrycie intrygi może doprowadzić do rewolucji. Rząd zrobi wszystko, aby prawda nie wyszła na jaw.

Zbrodnia [2014-2015]

Agnieszka Lubczyńska (Magdalena Boczarska) podczas wakacji nad polskim morzem odkrywa zwłoki topielca. Policja rozpoczyna śledztwo. Jednym z policjantów jest stary znajomy Agnieszki z liceum, Tomek Nowiński. Ponowne spotkanie po latach i sprawa tajemniczych morderstw całkowicie odmieni ich dotychczasowe życie. Śledztwo skomplikuje się, kiedy policja zaczyna odnajdywać kolejne ofiary. Czy morderstwa popełnił seryjny morderca?

Wiedźmin [2019]

To niezwykła opowieść stworzona na podstawie bestsellerowej sagi fantasy Andrzeja Sapkowskiego. Wiedźmin Geralt z Rivii zajmuje się zabijaniem potworów. Stara się nie mieszać w sprawy Kontynentu - intrygi, morderstw, wojny, lecz ludzie okazują się gorsi niż najstraszniejsze kreatury. Miecz przeznaczenia splata jego losy z potężną czarodziejką i młodą księżniczką. Czy uda im się podążyć dobrą ścieżką i odmienić swój los?

Polskie seriale na Netflixie - co jeszcze można obejrzeć?

Kobiety mafii [2018]

Izabela "Bela" Konarska (Olga Bołądź) jest byłą policjantką, która rozpoczyna pracę w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Kobieta dostaje trudne zadanie, jakim jest namierzenie i rozpracowanie grupy handlującej narkotykami na terenie Warszawy. Bohaterka będzie musiała się wkupić w łaski gangsterów.

Botoks [2018]

Historia szpitala, w którym nikomu nie zależy na życiu i zdrowiu pacjentów. Poznajemy bliżej historie bohaterów znanych z filmu Patryka Vegi "Botoks". Obrotna Daniela (Olga Bołądź), dzięki swoim znajomościom z pogotowia ratunkowego, rozpoczęła karierę w koncernie farmaceutycznym. Uzależniona od opioidów Beata (Agnieszka Dygant) nie daje sobie rady z codziennością, ma wsparcie w transseksualnym sanitariuszu, Marku (Sebastian Fabijański).