Z każdym miesiącem na platformie udostępnianych jest coraz więcej polskich produkcji. Stworzyliśmy dla Was listę najlepszych polskich filmów na Netflix, które zostały docenione zarówno przez krytyków, jak i publiczność. W rankingu znajdziecie między innymi takie produkcje jak "Bogowie" z Tomaszem Kotem oraz kilka filmów Wojciecha Smarzowskiego, w tym "Drogówka" czy "Wołyń".

Najlepsze polskie filmy na Netflix - co warto obejrzeć?

Poniżej znajdziecie listę polskich filmów na Netflix, które zdecydowanie warto zobaczyć. Jeśli lubicie polskie kino i jeszcze ich nie obejrzeliście, koniecznie musicie to nadrobić!

Bogowie (2014)

Tomasz Kot w swojej najlepszej roli jako legenda medycyny prof. Zbigniew Religa. To opowieść o człowieku, który podjął walkę z naturą i ograniczeniami, aby osiągnąć niezwykły cel - przeprowadzić pierwszy udany przeszczep serca w Polsce. Film pokazuje długą drogę poprzez niepewności, strach, pasmo porażek i przeszkód, które towarzyszą polskiemu geniuszowi w drodze do sukcesu.

Wołyń (2016)

Akcja filmu Wojciecha Smarzowskiego "Wołyń" rozpoczyna się wiosną 1939 roku w małej wsi, którą zamieszkują Polacy, Ukraińcy i Żydzi. Zosia Głowacka jest bez pamięci zakochana w swoim rówieśniku pochodzenia ukraińskiego Petrze. Jej ojciec ma jednak inne plany, chce ją wydać za bogatego wdowca z dwójką dzieci. Spokojne życie społeczności zupełnie się zmienia wraz z wybuchem II wojny światowej.

Ostatnia rodzina (2016)

Film biograficzny o polskim dziennikarzu muzycznym i prezenterze radiowym Tomaszu Beksińskim (Dawid Ogrodnik). Obraz pokazuje dramatyczną historię rodziny Beksińskich, nad którą, wydawać by się mogło, ciąży jakieś fatum. Film rozpoczyna się wyprowadzką Tomasza z domu rodzinnego i podjęciem przez niego pierwszej próby samobójczej. W obliczu wielu tragedii rodzina próbuje przejąć ponownie stery nad własnym życiem i odbudować relacje. W tym samym czasie Zdzisław Beksiński (Andrzej Seweryn) w zupełności oddaje się sztuce, a jego syn rozpoczyna pracę w Polskim Radiu.

Drogówka (2013)

"Drogówka" to film o policjantach, których łączy nie tylko wspólna praca, ale również przyjaźń, wspólne interesy i pasja do szybkich samochodów. Życie policjantów odmienia się, gdy w tajemniczych okolicznościach ginie jeden z nich. O morderstwo zostaje oskarżony sierżant Ryszard Król, który próbuje oczyścić się z zarzutów i odkrywa daleko idącą korupcję i przestępcze powiązania.

Chce się żyć (2013)

W momencie, gdy Mateusz (Dawid Ogrodnik) przyszedł na świat, lekarze przestawili rodzicom straszną diagnozę - ich syn przez całe życie będzie funkcjonował jak "roślina". Rodzice nigdy nie pogodzili się z tą diagnozą, uważają, że ich syn jest w pełni sprawny intelektualnie. Sytuacja ich syna zupełnie się odmieni, kiedy trafi do specjalistycznego ośrodka, a na jego osobą zwróci uwagę lekarka, która prowadzi eksperymentalną terapię.

Katyń (2007)

Armia Radziecka wkracza do Polski. Kraj nieprzygotowany do walki na dwóch frontach ponosi klęskę. Film Andrzeja Wajdy ukazuje historie kobiet, które czekają na powrót najbliższych do domu oraz losy ich mężów, synów, braci i ojców, którzy zostali uwięzieni lub rozstrzelani przez NKWD. Wśród jeńców znalazło się kilkanaście tysięcy oficerów, a większość z nich nigdy nie wróciła do domu.

Kler (2018)

Film "Kler" opowiada historię trzech księży, których połączyła tragedia sprzed lat. W każdą rocznicę katastrofy spotykają się na zakrapianej alkoholem imprezie. Opowieść pokazuje ciemną stronę kościoła katolickiego i życia księży dalekiego od zasad kościelnych, gdzie życie w luksusie i nieformalne związki to codzienność. Fabuła ukazuje obraz cierpienia, bezsilności, dylematów moralnych i ludzkich tragedii.

Polskie filmy na Netflix - co jeszcze warto obejrzeć?

W ostatnim czasie na Netflixie pojawiło się kilka nowych polskich filmów. Z pewnością należy zwrócić uwagę na pierwszy polski slasher z Julią Wieniawą i Wiktorią Gąsiewską "W lesie dziś nie zaśnie nikt", który kilka dni temu miał swoją premierę właśnie na tym serwisie. Ciekawą propozycją jest również komedia "7 uczuć" z Michałem Koterskim w roli głównej. Pojawiły się także produkcje, które od początku budziły duże kontrowersje i mieszane uczucia, takie jak "Botoks" czy "Proceder". Warto zapisać je na swojej liście do obejrzenia i wyrobić sobie własną opinię.