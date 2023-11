Reklama

Gośćmi kolejnego odcinka "The Story of My Life" będą Marcela Leszczak i Misiek Koterski. W studiu para zobaczy, jak będzie wyglądać za kilkadziesiąt lat dzięki specjalnej symulacji. Padnie również wiele wzruszających i ciepłych słów! Choć dzieli ich 13 lat, świata poza sobą nie widzą i są dla siebie najlepszymi przyjaciółmi. W październiku 2017 roku na świat przyszedł ich syn, Fryderyk!

Zobaczcie, co czeka nas w kolejnym odcinku "The Story of My Life" w piątek 2 listopada, o godzinie 22:05 w Polsacie.

Polsat/Krystian Szczęsny