"Milionerzy": Weterani to inaczej stara...? Zobaczcie pytania i odpowiedzi z 241. odcinka

"Weterani to inaczej stara...?" To jedno z najtrudniejszych pytań 241. odcinka 5. sezonu programu "Milionerzy". Pokazywany dziś odcinek jest pełen emocji, a pytania stanowiły dla uczestników duże wyzwanie. Czy udało im się wyjść ze studia z duża wygraną?

Poznajcie najciekawsze pytania i odpowiedzi z 241. odcinka "Milionerów".

Weterani to inaczej stara...? Pytanie za 2 tysiące zł

Jednym z uczestników dzisiejszego odcinka był Damian Pypeć, który bezbłędnie odpowiedział na pytanie dotyczące kinematografii. Od początku gra sprawiała mu wiele trudności. Trzecie pytanie za 2 tysiące złotych "Weterani to inaczej stara...?" okazało się dużym wyzwaniem.

Początkowo uczestnik obstawiał odpowiedź D, postanowił jednak poradzić się publiczności. Dzięki temu zmienił decyzję i udało wybrać prawidłowy wariant C.

"Weterani to inaczej stara...?"

A: miłość B: nadzieja C: wiara D: rada

Czego według Horacego miała użyć do popełnienia samobójstwa Kleopatra VII? Pytanie za 10 000 złotych

Ten odcinek nie był szczęśliwy dla Martyny Matysiak, studentki biotechnologii. Uczestniczka liczyła na dość dużą wygraną, dlatego nie skorzystała z koła ratunkowego do pytania za 10 tys. złotych. Już na początku odrzuciła dwie błędne odpowiedzi. Ostatecznie stwierdziła, że Kleopatra użyła do samobójstwa złotego sztyletu, co nie było prawdą. Prawidłowa okazała się odpowiedź D.

Czego według Horacego miała użyć do popełnienia samobójstwa Kleopatra VII?

A: tlenku węgla B: jedwabnej szaty C: złotego sztyletu D: jadowitego węża

Tak zwany suchy lód to zestalony...? Pytanie za 20 tysięcy złotych

Damianowi Pypeć również nie udało się dojść do ostatniego pytania. O dziwo, uczestnik po krótkim zastanowieniu stwierdził, że jest pewny swojej wiedzy. Obstawił, że suchy lód to zestalony azot. Nie była to jednak prawidłowa odpowiedź. Gdyby zaznaczył wariant D, gra toczyłaby się dalej.

Tak zwany suchy lód to zestalony...?

A: azot B: tlenek wodoru C: podtlenek węgla D: dwutlenek węgla

Czy znaliście wszystkie odpowiedzi z 241. odcinka programu "Milionerzy", emitowanego 9 kwietnia 2020 roku? Odpowiedzielibyście na pytanie "Weterani to inaczej stara...?"?

