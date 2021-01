"Milionerzy": Padło pytanie za pół miliona o muzykę Krzysztofa Komedy. Znałbyś odpowiedź?

W "Milionerach" kolejna osoba stanęła przed szansą wygrania miliona! W 342. odcinku teleturnieju Hanna z Poznania bezbłędnie udzielała odpowiedzi na wszystkie pytania i szybko doszła do kwoty pół miliona złotych. Niestety tu zaczęły się wątpliwości, a stawka była ogromna. Ostatecznie kobieta zrezygnowała i zdecydowała się pozostać przy kwocie gwarantowanej. Jakie pytanie padło za pół miliona? Znasz odpowiedź?

Pytanie za pół miliona w "Milionerach"!

Uczestniczka doskonale radziła sobie z odpowiedziami, a kiedy doszła do pytania za pół miliona złotych okazało się, że przydatna będzie wiedza z zakresu polskiego i światowego kina. Kiedy padło pytanie o muzykę Krzysztofa Komedy do kultowych filmów, kobieta nie ukrywała, że będzie musiała strzelać. A pytanie brzmiało:

Krzysztof Komeda skomponował muzykę do wszystkich tych filmów, ale jeden z nich wyreżyserował kto inny niż pozostałe. Który?

A: "Nóż w wodzie"

B: "Matnia"

C: "Niewinni czarodzieje"

D: "Dziecko Rosemery"

Najpierw jednak mogła wykorzystać ostatnie koło ratunkowe czyli "telefon do przyjaciela", ale nie podjęła tej próby i opuściła grę z 250 tys. zł. Oczywiście na koniec uczestniczka zdradziła, którą odpowiedź chciała wybrać i postawiła na D. "Dziecko Rosemery". Niestety to nie była prawidłowa odpowiedź i wtedy kobieta mogła odetchnąć z ulgą, że udało jej się wygrać ćwierć miliona. Poprawna odpowiedź to oczywiście C. "Niewinni czarodzieje".

