W finale "Azja Express" uczestnicy będą mieli do wykonania mnóstwo trudnych zadań. Wśród nich - nauka tekstu w obcym języku. Jak Michał Żurawski i Ludwik Borkowski poradzą sobie z tym zadaniem? Aktor i jej przyjaciel znaleźli na to świetny sposób - zaczęli nucić tekst jako kolędę!

Na początku pomyślałem, że to jest żart. Jak mamy się nauczyć się tego badziewia, to sobie pomyślałem, że wracam do domu. Ale na szczęście był ze mną Ludwik - mówi w zwiastunie show Żurawski.