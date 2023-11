Jakiś czas temu pojawiły się plotki na temat Michała Szpaka i jego rzekomego konfliktu z innymi trenerami "The Voice of Poland". Podobno inni nie chcą z nim rozmawiać, nie spędzają z nim czasu podczas przerw. Czy to prawda? Zapytaliśmy o to samego zainteresowanego. Michał Szpak w rozmowie z Party.pl, podczas konferencji TVP, wyjaśnił jak jest naprawdę i jaka jest atmosfera na planie 8. edycji show "The Voice of Poland". Koniecznie zobaczcie materiał z wokalistą!

Reklama

Zobacz:

Reklama

Michał Szpak na ramówce TVP.