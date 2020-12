Martyna z "Rolnik szuka żony" przeżywa śmierć przyjaciela... "Bardzo współczuję tej bezradności smutku i pustki"

Za nami świąteczny odcinek "Rolnik szuka żony", z którego dowiedzieliśmy się m. in. jak spędzają święta Kuba i Magda czy Paweł i Marta z ostatniej edycji, a także odwiedziliśmy małżeństwa ze starszych edycji m. in. Małgosię i Pawła Borysewiczów, którzy spędzają pierwsze święta z córeczką czy Annę i Grzegorza Bardowskich, którzy zaprosili kamery na plac budowy swojego nowego domu. Jednak nie u wszystkich te święta były tak radosne. W Wigilię Martyna podzieliła się z fanami przykrą wiadomością o śmierci przyjaciela...

Zawsze będzie w moim sercu 🖤 - napisała w smutnym wpisie

Zobacz także: Rolnik szuka żony: Będzie kolejny ślub! Seweryn mówi wprost o zaręczynach i ślubie z Magdą

Smutne święta u Martyny z "Rolnik szuka żony"

Martyna z "Rolnik szuka żony" z pewnością na długo zapisze się w pamięci fanów programu. Do hitowego show zgłosiła się w poszukiwaniu miłości. Napisała list do Dawida. Rolnik od razu zwrócił uwagę na piękną uczestniczkę. Jednak ich drogi nieoczekiwanie się rozeszły. To była zdecydowanie jedna z najbardziej emocjonujących relacji 7. edycji. Nie brakowało nie tylko nieporozumień ale również łez oraz rozpaczy. Dawid do tego stopnia przeżył odrzucenie ze strony kandydatki, że nie potrafił zapanować nad smutkiem.

W finałowym odcinku wydawać by się mogło, że pomiędzy Martyną i Dawidem jeszcze nic straconego. Kobieta przed kamerami zaprosiła go do siebie na kawę, jednak jak ostatecznie się dowiedzieliśmy, rolnik nie skorzystał z tej propozycji. Martyna po udziale w programie stała się bardzo aktywna na Instagramie, a jej zdjęcia oraz ogromna metamorfoza od czasów występu w "rolniku" robi na fanach bardzo duże wrażenie. Ostatnie zdjęcie Martyny nie miało jednak nic wspólnego z radością. W święta Bożego Narodzenia kandydatka Dawida pożegnała swojego najlepszego przyjaciela. W sieci opublikowała rozdzierający serce wpis:

24 grudnia mój Fafik przeszedł przez tęczowy most. Był moim najlepszym przyjacielem moim psim synem. Zawsze będzie w moim sercu 🖤Fufuś bardzo tęsknie 🖤❤️

Internauci zostawili Martynie wiele słów wsparcia w tym trudnym czasie:

- O niee 😪😪😪😪😪 tak mi przykro 😭 przytulam 😘

- Bardzo mi przykro. Mój piesek odszedł w ostatnią Wielkanoc. Myślę, że teraz wspólnie się bawią z Fafikiem za tęczowym mostem.

- Kiciuś teraz też jest mu na pewno dobrze ❤️ Byliśmy przy nim do "końca" a to najważniejsze 😘❤️❤️

- Bardzo współczuję tej bezradności smutku i pustki. Moja Mimiś odeszła 3 mce temu. Mam wrażenie, że takie rany nigdy nie goją... mi pomogła bardzo nowo zaadoptowana koteczka ze schroniska. Po ok miesiącu. Jednak przez pierwsze 2 tyg nie robiłam nic poza patrzeniem w sufit....Przytulam. Trzymaj się kochana ❤️

Zawsze trudno jest się pogodzić z odejściem czworonożnego przyjaciela... Martyna, trzymaj się!

Zobacz także: Rolnik szuka żony: Małgosia i Paweł będą mieć trzecie dziecko?! "Już się boję!"

Martyna z "Rolnik szuka żony" straciła przyjaciela. Smutną wiadomością podzieliła się na Instagramie.

Pod zdjęciem pojawiło się wiele słów wparcia dla Martyny.