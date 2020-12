Martyna i Mateusz z "Rolnik szuka żony" flirtują ze sobą! „Jakbyś była owocem, to byłabyś truskaweczką!"

Martyna z "Rolnik szuka żony" po zakończeniu przygody z programem stała się bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Po tym, jak przeszła zaskakującą metamorfozę, zbiera mnóstwo pozytywnych komentarzy, a ostatnio komplementy prawi jej też Mateusz, kandydat Magdaleny. Para otwarcie już ze sobą flirtuje? Będzie nowy związek?

Martyna z "Rolnik szuka żony" opublikowała nowe zdjęcie na Instagramie, na którym wygląda naprawdę seksownie. Okazuje się, że spodobało się ono nie tylko obserwatorom kandydatki Dawida z siódmej edycji programu, ale też Mateuszowi!

Słodko, jakbyś była owocem, to byłabyś truskaweczką. A jakbyś była warzywem, to odwiedzałbym Cię codziennie w szpitalu. Sorki, musiałem, pls dont delete me 🤠 - zażartował Mateusz.