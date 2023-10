Klaudia El Dusi od kilku tygodni przebywa na Bali, gdzie kręci program "Hotel Paradise" (jego premiera już 24 lutego na antenie TVN 7). Piękna gwiazda wyznała nam, że bała się przyjąć propozycję pracy na rajskiej wyspie, ze względu na odległość i rozłąkę z dziećmi. Jednak produkcja stanęła na wysokości zadania - synowie Klaudii przylecieli do Indonezji i są z mamą na planie! Gwiazda w rozmowie z Party.pl zdradziła więc szczerze, że "zapomniała, jak to jest za nimi tęsknić"! Co jeszcze zdradziła? Zobaczcie nasz materiał prosto z Bali!

Reklama

Zobacz także: Ma 30 lat, dwoje dzieci, firmę i biznesowe plany. Po co więc Klaudii El Dursi udział w „Top Model”?