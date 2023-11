W drugim odcinku 11. serii "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" Marta Wiejak wcieli się w amerykańską piosenkarkę Nicki Minaj. Według New York Times wokalistka ta jest najbardziej wpływową raperką na świecie. Przed Martą Wiejak trudne zadanie, ale wywiązuje się z niego znakomicie. Zobaczcie fragment programu i utworu "Turn me on"!

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" w sobotę 2 marca o godzinie 22:00 w Polsacie!

