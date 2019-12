Marta Manowska poprowadzi kolejny program w TVP! Odejdzie z "Rolnik szuka żony"?!

Marta Manowska idzie jak burza! Gwiazda otrzymała kolejny program w TVP! Gospodyni programów "Sanatorium miłości", "Rolnik szuka żony" oraz "The Voice Senior" poprowadzi teraz show "8 wspaniałych"! Na czym będzie polegał? Kiedy premiera? Poznajcie szczegóły!

Marta Manowska poprowadzi nowy program!

Czy ktoś ma jeszcze wątpliwości, kto jest największą gwiazdą TVP? Oczywiście Marta Manowska, która otrzymała czwarty program (od razu uspokajamy, prezenterka nie odchodzi z "Rolnik szuka żony"). Wiosną 2020 roku w TVP ma pojawić się program "8 wspaniałych", w którym wystąpią mężczyźni w wieku 38-49 lat. Muszą być singlami, mają mieć poczucie humoru i dystans. W programie będą mogli poprawić swoją atrakcyjność wśród kobiet lub zwalczyć nieśmiałość! Zgłoszenia do programu można wysyłać do 12 stycznia 2020 roku. Według informacji portalu wirtualnemedia.pl to własna produkcja Telewizji Publicznej, którą najpewniej zobaczymy już wiosną. Czy będzie hit?

Patrząc na programy prowadzone przez Martę, nie ma wątpliwości. "Rolnik..." od sześciu sezonów jest wielkim hitem TVP 1, podobnie jak "Sanatorium miłości" (druga edycja ruszy już 5 stycznia). Wielkim hitem jest również "The Voice Senior" (program ogląda średnio aż 2,8 mln widzów). Czekacie na "8 wspaniałych"?

Martę zobaczymy w kolejnej edycji "Rolnika..." za rok!

"The Voice Senior" z udziałem m.in. Marty jest wielkim hitem TVP!