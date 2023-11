Niedawno Agata Rusak wywołała aferę zostawiając w sieci bardzo mocny komentarz. Uczestniczka "Rolnika" zarzucała produkcji, że nie wspierała jej i nie broniła, gdy wylała się na nią fala hejtu.

Wszystko co niewygodne dla nich to wiedza co z tym zrobić. A hejt w programie na nas, nasze cierpienie to mało kogo interesowało. Ja też mam wiele pytań wiele myśli i wiele bólu w sobie po tym ostatnim roku, ale staram odkrywać prawdę sama i tłumaczyć to sobie wszystko, bo prawda dla każdego może być inna i ciężko będzie osiągnąć jakiś porozumienia w tej sprawie. Ja to wiem i robię swoje - napisała Agata pod wpisem Marty Płazy, innej uczestniczki programu "Rolnik szuka żony 5".