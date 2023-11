Marietta Fiedor to uczestniczka pierwszej polskiej edycji "Love Island". Dziewczynie udało się nawet dojść do finału. Po burzliwych związkach znalazła bowiem szczęście u boku Franka Rumaka. Ten przystojny blondyn niemal od razu skradł jej serce. Widzowie byli świadkami, jak rodziło się uczucie między nimi. Co więcej, para pozwoliła sobie nawet na kilka naprawdę gorących momentów...

Tuż po finale w mediach pojawiła się informacja, że Marietta prawdopodobnie spodziewa się dziecka! Tak przynajmniej stwierdzili internauci. Według nich w finale show Marietta założyła bowiem sukienkę, która podkreśliła jej ciążowe krągłości.

Jaka jest prawda? Czy dziewczyna faktycznie spodziewa się dziecka? Spytaliśmy o to u źródła! Zobaczcie nasze wideo i dowiedzcie się więcej!

Internautom chodziło o tę sukienkę:

Instagram

Instagram

