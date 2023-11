Marietta i Franek to jedna z trzech finałowych par, które wzięły udział w programie "Love Island". Co ciekawe, uczucie między nimi wybuchło niemal od razu. Franek wpadł w oko prawie wszystkim dziewczynom na wyspie, jednak to Marietta była tą, którą wybrał.

Po zakończeniu programu ich miłość nadal kwitnie. Para przeprowadziła się do Warszawy i wynajęła wspólnie mieszkanie. Teraz są na etapie urządzania swojego gniazdka :) To dobry moment, aby przypomnieć sobie, jak narodziło się ich uczucie! Zobaczcie nasze wideo i przeżyjcie to jeszcze raz!

Kibicowaliście tej parze?

