Marcin Bosak do tej pory kojarzony był głównie z rolą Kamila w "M jak miłość". Teraz zobaczymy go w całkiem nowej odsłonie! Aktor zgodził się bowiem wziąć udział w kolejnej edycji "Tańca z gwiazdami", która startuje już 6 marca. Marcin Bosak zatańczy w parze z Wiktorią Omyłą. Jak ocenia go jego taneczna partnerka? Zobaczcie, co zdradzili przed kamerami Party.pl!

East News

