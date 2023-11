Reklama

Marcelina Zawadzka nie pojawi się w kolejnej edycji "The Voice of Poland"? Tak właśnie twierdzi "Fakt"! Piękna gwiazda TVP zaledwie rok temu dołączyła do ekipy prowadzących muzyczne talent-show, a teraz okazuje się, że zabraknie jej w dziewiątej odsłonie hitowego programu. Dlaczego? Kto zastąpi Marcelinę Zawadzką w "The Voice of Poland"?

Marcelina Zawadzka znika z "The Voice of Poland"

Jak informuje "Fakt" Marcelina Zawadzka sama zrezygnowała z prowadzenia muzycznego programu. Prezenterce trudno byłoby pogodzić pracę w "The Voice of Poland" z pracą na planie w "Pytaniu na śniadanie", "Bake Off- Ale ciacho" i "Bake Off Junior".

Kocha swoją pracę, ale w ciągu ostatniego roku wzięła na siebie trochę za dużo. Dlatego mimo wielkiej sympatii do tego programu, ze smutkiem postanowiła opuścić ekipę „The Voice of Poland”- w rozmowie z dziennikiem zdradziła osoba z produkcji programu.

Wciąż nie wiadomo, kto zastąpi gwiazdę TVP w muzycznym show.

Żałujecie, że Marcelina Zawadzka nie pojawi się w 9. edycji "The Voice of Poland" ?

