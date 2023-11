W ósmej edycji "The Voice of Poland" pojawi się nowa prowadząca! Obok m.in. Basi Kurdej Szatan i Tomasza Kammela zadebiutuje... Marcelina Zawadzka! O tym, że piękna Miss dołączy do ekipy programu, poinformował sam Kammel podczas koncertu "The Voice of Poland. Pod żaglami".

Reklama

Zobacz: Sezon ślubny w natarciu! Zobacz make-up Marceliny Zawadzkiej na ślub przyjaciółki

Marcelina Zawadzka w "The Voice of Poland"!

Marcelina idzie jak burza! Prowadzi już "Pytanie na śniadanie", programy "Lajk" oraz "Bake Off-Ale Ciacho". Teraz dołączy do ekipy prowadzących "The Voice of Poland". Z kolei jeszcze jakiś czas temu spekulowano, że Miss Polonia poprowadzi "The Voice Kids". Najprawdopodobniej jednak tak nie będzie.

Zawadzka w programie będzie rozmawiała z uczestnikami w tzw. "red roomie". Jej obecność na pewno wniesie mnóstwo świeżej energii do show! My już nie możemy się doczekać.

Zobacz: „W samochodzie spędzam znaczną część życia’’. TYLKO NAM Marcelina Zawadzka opowiada o swoich pasjach

Marcelina Zawadzka dołączy do The Voice!

East News

Reklama

W show zobaczymy również Basię Kurdej Szatan.