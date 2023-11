Reklama

To wyglądało okropnie! W amerykańskim odcinku programu "Mam talent" cyrkowe małżeństwo wykonywało niezwykle trudny układ na trapezie. Mary i Tace wykonali kilka wspaniałych akrobacji, którym przypatrywał się z widowni ich 2-letni synek Jaxx. Nic nie wskazywało na to, że może dojść do tragedii. A jednak... w pewnym momencie, kiedy Mary i Tyce wykonywali jedną z najniebezpieczniejszych figur, Tyce źle chwycił swoją żonę za stopę. Mary runęła z kilkumetrowej wysokości na twardą podłogę!

Zobaczcie jak to wyglądało. Najbardziej drastyczny moment zaczyna się od 2:14:

"Mam talent" - mogło dojść do tragedii!

To wyglądało strasznie. W studiu programu "Mam talent" zapadła cisza. Niektórym się wydawało, że Mary złamała kark! Babcia, która trzymała Jaxxa na rękach, zamarła ze strachu. Nagle Tyce, który wisiał nadal na trapezie, zapytał żony czy wszystko jest w porządku. Okazało się, że tak i jakimś cudem Mary nic się nie stało! Wstała o własnych siłach, a publiczność wstała i zaczęła bić jej brawo.

Tyce chciał powtórzyć akrobację, ale jury stwierdziło że nie ma takiej potrzeby. Para, mimo tego błędu, przeszła do następnego etapu.

Na szczęście Mary nic się nie stało.