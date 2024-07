1 z 7

Małgorzata Rozenek-Majdan na planie drugiej edycji Projekt Lady! W pałacu w Radziejowicach ruszyły zdjęcia do nowej edycji programu, który stał się hitem stacji TVN. Wcale nas to nie dziwi, bo Małgorzata Rozenek-Majdan potrafi przyciągnąć przed telewizory milionową widownię. Przypominamy, że w "Projekt Lady" gwiazda TVN wraz z mentorkami Tatianą Mindewicz-Puacz oraz Ireną Kamińską-Radomską przez kilka tygodni pracuje z 12 zbuntowanymi, często wulgarnymi dziewczynami, które chcą zmienić swoje życie i stać się damami. Czy w 2 edycji uda się przemienić wyzywające, bezczelne nastolatki w damy? Przekonamy się już wiosną. Nagrodą główną w programie jest trzymiesięczne stypendium w Eurocentres Cambridge School w Wielkiej Brytanii, zatem jest o co walczyć. Zobaczcie zdjęcia z planu show, którymi Małgorzata Rozenek-Majdan pochwaliła się na Instagramie.

ZOBACZ: Bardzo intymne wyznanie Małgorzaty Rozenek o Radku Majdanie! Tego jeszcze nie mówiła!