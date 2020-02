Maja Kapłon dziś wylatuje do USA! Zobacz, jak się czuje na chwilę przed operacją

Maja Kapłon, uczestniczka 8. edycji "The Voice of Poland", od dziecka zmaga się z poważną chorobą kręgosłupa - skoliozą. Pod koniec 2019 roku jej stan uległ poważnemu pogorszeniu. Jedynym ratunkiem okazała się być dla niej kosztowna operacja, którą przeprowadza się jedynie w Stanach Zjednoczonych. Dzięki pomocy bliskich, przyjaciół i fanów udało się zebrać aż 3 miliony złotych! Maja Kapłon 10 lutego wylatuje do USA, aby walczyć o swoje zdrowie. Zobaczcie, jak czuje się tuż przed operacją.

Maja Kapłon z "The Voice of Poland" leci na operację do USA

W wieku 9 lat lekarz powiedział Mai, że jeśli nie będzie operowana, może umrzeć mając zaledwie 14 lat. Rodzice dziewczyny robili wszystko, aby walczyć o jej zdrowie. Gdy wydawało się, że sytuacja została opanowana, nastąpiło pogorszenie. Pod koniec 2019 roku Maja Kapłon dowiedziała się, że bez kosztownej operacji może umrzeć!

Lekarz powiedział, że pręt w moim kręgosłupie jest złamany. Zaczęły się ciężkie chwile. Cała praca, która została włożona przez 15 lat w mój kręgosłup, została zrujnowana. Jestem w tym samym miejscu, w tym samym strachu, w tej samej emocji, którą miałam jako mała dziewczynka - mówiła jeszcze niedawno Maja Kapłon.

Jak już wspomnieliśmy, jedynym ratunkiem dla Mai była kosztowna operacja, na którą początkowo trzeba było uzbierać aż 5 milionów złotych. Z pomocą ruszyli między innymi jej przyjaciele z "The Voice of Poland", który zorganizowali koncert charytatywny. Dzięki temu udało się zebrać 3 miliony złotych. W międzyczasie okazało się, że koszt operacji zmalał do 2,6 mln zł!

Dzięki temu Maja już w poniedziałek 10 lutego mogła wylecieć do USA. W podróży towarzyszy jej mama oraz chłopak. Ekipa "Dzień Dobry TVN" spotkała się z nimi tuż przed wylotem, aby spytać, jak się czują przed tak ważną podróżą.

Trochę strachu, trochę obawy, ale będzie dobrze - mówi mama Mai.

Maja Kapłon również nie ukrywa, że obawia się tej podróży. Jednak wierzy, że wszystko będzie dobrze.

Jest strach, bo myślę, że to będzie operacja, która będzie najmocniejsza ze wszystkich 19, które przeszłam. Mam nadzieję, że to będzie pozytywne podsumowanie. Liczę z całego serca, że będzie już dobrze. Plan nie jest określony. Lecimy 2 tygodnie wcześniej, bo muszę mieć przeprowadzone badania. Wtedy lekarze zaplanują, co dokładnie mogą zrobić, żeby ten kręgosłup mógł mieć podparcie do końca życia - zdradza Maja Kapłon.

Trzymamy kciuki, aby wszystko się udało!

W zbiórce pieniędzy pomogli jej między innymi przyjaciele z "The Voice of Poland"