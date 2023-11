Łukasz Darłak zyskał ogromną popularność występując w programie "Big Brother". Chłopak był tam jedną z najbarwniejszych postaci. Co ciekawe, nie był to jego telewizyjny debiut. Wcześniej mogliśmy go oglądać między innymi w serialu TVN "19+". Jego kariera nabiera teraz tempa. Łukasz Darłak już niedługo wystąpi bowiem w kolejnym serialu. Tym razem zagra w jednym z odcinków "Sprawiedliwi. Wydział Kryminalny".

Czy to oznacza, że Łukasz Darłak na stałe przeprowadzi się do Warszawy? Jeśli tak, to z kim z "Big Brothera" chciałby zamieszkać? Zobaczcie, co zdradził nam celebryta!

Łukasz Darłak zyskał ogromną sympatię widzów. Czy dzięki temu zostanie gwiazdą?

