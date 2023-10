Karolina Gilon jest prowadzącą reality-show "Love Island". Była uczestniczka "Top Model" już wcześniej pojawiała się w tej roli i nie raz udowadniała, że doskonale sobie radzi. A jak oceniają ją uczestnicy programu? Czy pojawiając się w hotelu faworyzowała niektóre osoby?

Ola Kotowska w rozmowie z Party.pl zdradziła, czy prowadząca cieszyła się sympatią "Islandersów".

Karolina jest super, to przesympatyczna dziewczyna. Idealnie sprawdza się w tej roli. Jak mówię jest absolutnym sztosem. - powiedziała szczerze Ola.

Co jeszcze na temat Karoliny Gilon zdradziła Ola Kotowska? Więcej dowiecie się z wideo, które obejrzycie powyżej! Będą same komplementy czy pojawiły się też słowa krytyki? To trzeba zobaczyć!

Mat. prasowe