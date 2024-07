Leszek Stanek zdradził, co dał mu program "Azja Express"! Gwiazdor stał się jedną z najbardziej lubianych postaci, dzięki temu, że zawsze był lojalny wobec innych uczestników i chętnie im pomagał. To też sprawiło, że Leszek Stanek i Iza Miko znaleźli się w finale. Teraz w rozmowie z Wideoportalem gwiazdor zdradził, co zyskał dzięki show:

Większy fejm. Ludzie dowiedzieli się o mnie, o mojej pracy twórczej znacznie więcej. Na pewno dał mi takiego kopa do dalszego działania. Poszły też za tym propozycje, natomiast ile z nich będzie zrealizowanych to dopiero się okaże.

Co jeszcze powiedział? Posłuchajcie!

Leszek Stanek o programie "Azja Express"

