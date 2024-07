Wraca Kocham Cię Polsko! Nowe trio gospodarzy show pokazało dziś zdjęcie z pracy nad filmikami promocyjnymi. Okazuje się, że wcielili się w postacie z serialu z lat 60. "Wojna domowa". Jak pisaliśmy, nową prowadzącą show została, zamiast Macieja Kurzajewskiego - Basia Kurdej-Szatan, a w rolę kapitanów drużyn wcielą się Maciej Musiał i Tomasz Kammel. To już tradycja, że filmiki promocyjne Kocham Cię Polsko nawiązują do kultowych filmów, programów i seriali. A "Wojna domowa" to był prawdziwy hit na miarę swoich czasów.

Basia jako sąsiadka Irena, w którą wcielała się Alina Janowska. Tomasz Kammel jako Kazimierz Rudzki, czyli serialowy Kazimierz Jankowski i Maciek Musiał, który wcielił się w postać Pawła, którą kiedyś w latach 60. grał jego wujek Krzysztof Musiał-Janczar.

"Wojna domowa" opowiadała zabawne losy nastolatków i ich rodzin w latach 60. Typowe kłopoty w realiach komunistycznych, ale na wesoło. Kto nie zna zapytania "Dzień dobry, czy jest suchy chleb dla konia"?

Podobają Wam się stylizacje Basi, Tomka i Maćka z Kocham Cię Polsko?

Instagram

Basia Kuedej-Szatan, Tomek Kammel i Maciej Musiał zostali też wystylizowani na bohaterów serialu Janosik!

Basia jako Maryna wygląda tak.

Instagram

A Tomek Kammel i Maciej Musiał jako Pyzdra i Kwicoł.

Instagram

A tak wyglądali bohaterowie serialu "Wojna domowa". Maciej Musiał jest podobny do wujka?

Internet

"Wojna domowa" to był serial!

Internet

