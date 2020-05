Kula do bowlingu, symbol WiFi - pytania z Milionerów. Sprawdź odpowiedzi!

Ilość otworów w klasycznej kuli do bowlingu, jak wygląda symbol WiFi oraz refren piosenki "Weź się przytul" - na te pytania musieli odpowiedzieć uczestnicy 264. odcinka programu "Milionerzy". Niestety w jednym z nich padła błędna odpowiedź!

Sprawdźcie, czy znalibyście odpowiedź na najciekawsze pytania z dzisiejszego odcinka "Milionerów".

Ile otworów ma klasyczna kula do bowlingu?

A: 2 B: 3 C: 4 D: 5

Prawidłowa odpowiedź: B. trzy otwory.

Bowling to najpopularniejszy rodzaj gry w kręgle, w której zawodnik ma zbić kulą jak najwięcej pinów w jak najmniejszej liczbie rzutów. Klasyczna kula do bowlingu ma trzy otwory - dwa ustawione obok siebie i jeden przeciwstawnie. Kulę chwytamy, wsuwając do otworów kciuk, palce środkowy i serdeczny. Powinny one być schowane w otworach do drugiej kostki.

Symbol WiFi wygląda jak:

A: zębate koło B: chmura ze strzałką C: kropka i trzy łuki D: świecąca żarówka

Prawidłowa odpowiedź: C. kropka i trzy łuki.

Logo WiFi posiada każdy sprzęt elektroniczny zgodny ze standardami Wi-Fi, który ma możliwość współpracy z innymi urządzeniami tego typu. Łuki symbolizują moc fal radiowych - czym więcej kresek jest widocznym, tym większa jest siła sygnału.

Dokończ fragment piosenki: "Weź nie pytaj, weź się przytul, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodniej, weź się starzej...

A: weź na grobie ze mną siądź" B: w moim życiu dziel i rządź" C: razem ze mną idź krok w krok" D: powędrujmy w światła mrok"

Prawidłowa odpowiedź: C. razem ze mną idź krok w krok.

Ti fragment piosenki "Weź nie pytaj" z repertuaru Pawła Domagały. Powyższe zdanie powtarzane jest w refrenie piosenki.

Czy znaliście wszystkie odpowiedzi z 264. odcinka programu "Milionerzy", emitowanego 19 maja 2020 roku?

