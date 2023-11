3 z 5

Kelnerka odniosła się również do tego, co wydarzyło się w mediach po emisji odcinka. Jej szefowa znalazła się w ogniu krytyki. Co na to Karolina?

– Byłam przerażona zachowaniem ludzi i ich nienawiścią, którą wylali w internecie na moją byłą szefową (...) Gdyby ludziom dać przyzwolenie, Justynę spaliliby na stosie, a filmiki z tego wydarzenia miałyby miliony „lajków”. Wyłączcie na chwilę te pudełka, które sugerują wam, kogo kochać a kogo nienawidzić i stańcie przed lustrem pytając siebie, jakbyście się zachowali w jej sytuacji, choć niestety nie znacie drugiej połowy, której telewizja nie pokazała. Najprościej jest kogoś ocenić, bo żeby kogoś zrozumieć trzeba wysilić umysł – dodała dziewczyna.

Kelnerka znalazła już nową pracę. A co stało się z jej byłą szefową?