Kuba Wojewódzki skomentował powrót "Milionerów" na antenę telewizji TVN. Show cieszy się dużą popularnością i wielu widzów czekało na jego powrót. To też ogromna szansa na stały powrót do telewizji Huberta Urbańskiego, który ostatnimi czasy rzadko pokazywał się publicznie. Pierwszym od wielu lat programem, w którym mogliśmy oglądać go nieco dłużej był "Agent".

A jak Kuba Wojewódzki ocenia powrót "Milionerów"?

Wielkim sukcesem okazał się powrót teleturnieju "Milionerzy". Pierwszy odcinek oglądało blisko 3,5 miliona widzów. Po latach gospodarki neoliberalnej ludzie się już przyzwyczaili. Do oglądania, jak inni zarabiają duże pieniądze - napisał w "Polityce".

Kuba Wojewódzki o powrocie "Milionerów"

Program emitowany jest od poniedziałku do czwartku zaraz po zakończeniu "Na Wspólnej". Ilość widzów wcale nie maleje, a niektórzy czekali na powrót tego teleturnieju od lat. Hubert Urbański po raz kolejny pokazuje, że jest niezastąpiony w roli prowadzącego to show. Świetnie buduje napięcie, czasem naprowadza zawodników, a czasem się z nimi droczy. Kuba Wojewódzki także dostrzega ten fenomen.

