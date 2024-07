W ostatnim programie Kuby Wojewódzkiego gościem była Ola Ciupa. Modelka zarzuciła dziennikarzowi, że nie przyjął jej propozycji, kiedy kandydowała na stanowisko Wodzianki. Zobacz: Ciupa chciała być kiedyś Wodzianką u Wojewódzkiego. Kuba odrzucił jej ofertę, a ona mu to wypomniała

W jednym ze swoich programów Wojewódzki zdobył się też na szczere wyznanie, że planuje założyć rodzinę ze swoją ukochaną, Renatą Kaczoruk. W dzisiejszym numerze "Na żywo" pojawiły się spekulacje jakoby showman rzeczywiście planował przypieczętować miłość do modelki. Osoby z otoczenia wybranki prezentera to potwierdzają i zaznaczają, że Kuba chciałby też już zostać ojcem:

Kuba ma świadomość, że Renata marzy o ślubie kościelnym, o białej sukni, o tym, by ojciec poprowadził ją do ołtarza. On wolałby skromną cywilną ceremonię w otoczeniu najbliższych.