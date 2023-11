W tej edycji "Tańca z gwiazdami" walczy ze sobą jedno z najbardziej znanych małżeństw w polskim show-biznesie. Basia Kurdej-Szatan i Rafał Szatan zapewniają jednak, że nie wpływa to w żaden sposób na ich związek. Para stara się bowiem nie przenosić emocji z programu do domu. Ciekawe, jak reaguje na to ich córka? Basia Kurdej-Szatan w rozmowie z Party.pl zdradziła, na kogo głosuje Hania. Jej wypowiedź mocno was zaskoczy! Zobaczcie sami!

Reklama

Basia i Rafał doczekali się uroczej córeczki, która przyszła na świat w 2012 roku

Instagram

A wy komu kibicujecie w "Tańcu z gwiazdami"? Zagłosujcie w naszej sondzie i dajcie nam znać!

East News

Reklama

Zobacz także: Basia Kurdej-Szatan nie ukrywa córeczki. Tak wygląda Hania Szatan