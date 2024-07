Dziś ważny dzień dla Tomka Barańskiego - zatańczy w finale "Tańca z gwiazdami"! Tancerz stanie przed szansą zdobycia Kryształowej Kuli, ale nie będzie przy nim ukochanej Klaudii Halejcio, która zazwyczaj wspiera go na planie show. Aktorka ma inne plany. Jakie?

Jak udało nam się dowiedzieć, Klaudia z samego rana pojechała do Piły, gdzie zagra w spektaklu „Dwie morgi utrapienie”. Aktorka przyznaje, że nie będzie jej łatwo skupić się na sztuce, bo myślami będzie w Warszawie ze swoim ukochanym, który być może spełni swoje marzenie o zdobyciu Kryształowej Kuli. Parę czeka kilkudniowa rozłąka, bo od razu z Piły, Klaudia jedzie do Koszalina, gdzie zagra kolejny spektakl. W spektaklu "W dwie morgi utrapienia” grają także m.in. Andrzej Grabarczyk, Magdalena Wójcik, Sylwester Maciejewski, Mikołaj Roznerski i Katarzyna Glinka.

Kaludia na Facebooku pochwaliła się zdjęciem z podróży z Mikołajem Roznerskim do Piły:

