Kinga Rusin i Piotr Kraśko pokłócili się w weekendowym wydaniu "Dzień dobry TVN". O co poszło? Kinga zarzuciła Piotrowi, że przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza! Dziennikarz szybko zareagował i wypomniał koleżance, że pomimo tego, że mieszka bardzo blisko studia DDTVN, do pracy przyjeżdża samochodem.

- Nie przyczyniaj się do wzrostu zanieczyszczenia powietrza, hodowla przemysłowa mięsa, z takiej jesz właśnie prawdopodobnie mięso...- powiedziała Kinga Rusin komentując posiłki Piotra Kraśki. - Ile masz do domu? 500 metrów?- w odpowiedzi usłyszała dziennikarka. - Dlatego chodzę na piechotę- zapewniała Kinga Rusin. - A ten samochód tu stoi od tygodnia? - dopytywał Piotr Kraśko, sugerując, że pod studiem DDTVN stoi zaparkowane auto Rusin.

Po tej ostrzejszej wymianie uwag, Piotr i Kinga już w dobrych humorach prowadzili razem program. Czy były to tylko pozory? Czy para przyjaciół do zejściu z anteny była na siebie zła? Mamy zdjęcia Kingi Rusin i Piotra Kraśki zaraz po wyjściu ze studia "Dzień dobry TVN". Piotr wyszedł z Kingą na ulicę Marszałkowską w Warszawie, gdzie mieści się studio DDTVN, tam para spotkała się z Michałem Pirógiem. Później cała trójka udała się w stronę... auta. Na zdjęciach widzimy jak Michał Piróg żegna się z Piotrem, a następnie wsiada do białego auta. Kilka minut później Michał wraz z Kingą pojawili się na późnym śniadaniu w jednej z restauracji na warszawskim Powiślu. Zobaczcie zdjęcia!

