Katarzyna Dąbrowska to kolejna uczestniczka 11. edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Aktorka zmierzy się między innymi z Igą Kreft, Kazimierzem Mazurem, Staszkiem Karpiel Bułecką czy Martą Wiejak. Dąbrowska do tej pory nie brała udziału w tego typu show, więc będzie to dla niej debiut! Kasia zdradziła reporterce Party.pl, czego najbardziej się obawia oraz co myśli o krytyce. Koniecznie zobaczcie nasze wideo! Słyszeliście już kiedyś jak Kasia śpiewa?

