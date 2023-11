Karolina Korwin-Piotrowska o odejściu Janowskiego: "To naprawdę ludzi fascynuje?"!

W ostatnim czasie głośno jest w mediach na temat show "Jaka to Melodia?". Wszystko za sprawą zmiany prowadzącego oraz pierwszych newsów na temat oglądalności show. Początkowo mówiło się, że program, który prowadzi teraz Norbi, przyciąga przed telewizory podobną widownię, jak za czasów, gdy prowadzącym był Janowski. Teraz to się zmienia. Z najnowszych informacji wynika, że teleturniej odnotowuje niższą oglądalność, a widzowie ewidentnie tęsknią za Robertem. Inne zdanie na ten temat ma Karolina Korwin-Piotrowska, która słynie z ciętego języka i jak sama określiła "jest brutalna" w swojej opinii na temat zmian, jakie zaszły w programie. Zgadzacie się z nią? Posłuchajcie, co nam powiedziała na konferencji TVN Style.

Norbi zastąpił Roberta Janowskiego.