Kandydatka Dawida znalazła miłość po programie! Magda potwierdziła, że jest w związku

Magdalena z siódmej edycji "Rolnik szuka żony" nie znalazła miłości w programie, a Dawid w finale ostatecznie ich drogę do wspólnej przyszłości. Jednak kandydatka na żonę rolnika nie powinna żałować udziału w hicie TVP1, bo przyniósł jej nie tylko popularność, ale i ogromne powodzenie. Magdalena sama zdradziła, że mnóstwo mężczyzn przesyła jej wiadomości i zabiega o jej uwagę. Teraz okazuje się, że kandydatka Dawida jest już w nowym związku! Sama rozwiała wątpliwości na ten temat. Zobaczcie, co napisała...

Kandydatka Dawida znalazła miłość po programie!

Magdalena zgłosiła się do siódmej edycji "Rolnik szuka żony", aby poznać Dawida. W programie deklarowała, że mogłaby spróbować stworzyć związek z rolnikiem, ale on po nieudanej i dramatycznej randce z Martyną podziękował również jej. To wywołało łzy, ale teraz okazuje się, że Magdalena jednak znalazła uczucie, którego szukała i jest w nowym związku.

Już wcześniej publikowała na Instastories relacje ze wspólnych wieczorów z tajemniczym mężczyzną, a po finale "Rolnik szuka żony" 7 ostatecznie potwierdziła, że jest w nowym związku:

Tak jestem w związku, ile razy mam to powtarzać. - wyznała podczas live'a.

Trzymamy kciuki za nowy związek Magdaleny!

screen "Rolnik szuka żony" 7 odc. 5

