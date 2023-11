Reklama

Choć zobaczyliśmy już 4 odcinki 10. edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" to Kacper Kuszewski, jeden z jurorów show, nadal nie ma swojego faworyta! A to dlatego, że wszyscy prezentują dość wysoki poziom, choć niekiedy zdarzają się i słabsze momenty... W czym aktor upatruje przyczyny tych gorszych występów? Zobacz, co zdradził nam na planie show!

