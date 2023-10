Justyna Steczkowska naprawdę wraca do "The Voice of Poland"? Kilka tygodni temu okazało się, że w jesiennej edycji muzycznego talent show zabraknie Edyty Górniak. Gwiazda w oświadczeniu opublikowanym w sieci przyznała, że musiała zrezygnować z udziału w programie TVP.

Reklama

(...) Mimo wielu życzliwych rozmów i starań zarówno ze strony Produkcji Programu „The Voice od Poland” jak i Telewizji Polskiej, niestety nie mogłam przyjąć zaproszenia do programu w tym sezonie. Przepraszam wszystkich Fanów tego formatu- informowała Edyta Górniak.

Chyba wszyscy zastanawiali się wówczas, kto teraz zostanie jurorem w "The Voice of Poland". "Fakt" informował wówczas, że będzie to Justyna Steczkowska, którą po raz ostatni wzięła udział w show w 2015 roku. Artystka do tej pory nie komentowała plotek na swój temat, ale teraz uchyliła rąbka tajemnicy!

Podczas Polsat SuperHit Festiwal udało nam się porozmawiać z gwiazdą i zapytaliśmy ją o jej powrót do "The Voice of Poland". Posłuchajcie, co zdradziła nam Justyna Steczkowska!

Ciesz się swoimi ulubionymi programami na najwyższej klasy sprzęcie. Sprawdź kod rabatowy Media Expert i sprawdź, ile możesz zaoszczędzić!

Reklama

Zobacz także: Gwiazdor "The Voice of Poland" został ojcem po raz drugi! "Jestem taki szczęśliwy! Dzidzia jest zdrowa..."