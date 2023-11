W 7. odcinku "Top Model" uczestników czeka sporo zadań. Pierwsze z nich polegać będzie na stworzeniu spotu reklamowego dla sieci sklepów obuwniczych. Tu będzie liczył się pomysł, umiejętność improwizacji, ale też dyscyplina oraz dobra współpraca z kamerą. Finalistom pomoże najpopularniejsza aktorka młodego pokolenia Julia Wieniawa - ambasadorka jednej z marek obuwniczych.

Julia Wieniawa i dwóch dodatkowych jurorów w "Top Model"!

W dalszej części uczestników czeka wielka niespodzianka - polecą do Austrii! Na miejscu będą musieli przygotować profesjonalną i pomysłową relację podróżniczą. Dla utrudnienia, z wplecioną, niezwykle trudną do wymówienia, niemieckojęzyczną kwestią. To jednak nie będzie koniec ich austriackiej przygody...

Na sam koniec finalistów czeka sesja zdjęciowa, w nietypowym miejscu - na lodowcu! Modeli i modelki wesprze światowej sławy model, były mąż Anji Rubik - Sasha Knezevic. To właśnie on będzie jednym z dodatkowych jurorów, którzy zadecydują o losach uczestników. Do niego, Joasi Krupy, Dawida Wolińskiego, Marcina Tyszki i Kasi Sokołowskiej dołączy także redaktor naczelna magazynu Glamour - Anna Jurgaś.

Kto pożegna się z programem? Odpowiedź już 15. października!

Jury 7. odcinka "Top Model"

Julia Wieniawa pomoże uczestnikom podczas spotu reklamowego