Joanna Opozda pokazała nowe nagranie z Vincentem. Tylko spójrzcie na jego piękne łóżeczko!

Joanna Opozda od czasu do czasu w relacjach na Instastory pokazuje zdjęcia z synkiem. Do niedawna aktorka pozowała na nich z poważną miną i wydawało się, że sytuacja po rozstaniu z Antonim Królikowskim jest naprawdę trudna. Teraz Joanna Opozda pochwaliła się uroczym zdjęciem ze śpiącym synkiem i uwagę zwraca subtelny uśmiech na twarzy aktorki. Tylko spójrzcie na nowe zdjęcia z Vincentem... Joanna Opozda pokazała piękne i naturalne zdjęcie synka Po narodzinach Vincenta media obiegła wiadomość o rozstaniu Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego. Para miała podjąć taką decyzję jeszcze przed narodzinami synka, a aktor spotkał się z ogromną falą hejtu, kiedy w sieci pojawiły zdjęcia smutnej Joanny Opozdy, która z synkiem i mamą opuszczała szpital po narodzinach dziecka. Niedawno se.pl informował, że aktorka miała wnieść już pozew rozwodowy , ale wygląda na to, że ze względu na dziecko cały czas utrzymują kontakt. Jak zdradził sam Antoni Królikowski w rozmowie dla Party.pl widuje syna codziennie . Teraz Joanna Opozda zdecydowała się opublikować nowe zdjęcia z synkiem i pokazała, jak spędzają czas w domowym zaciszu. Aktorka w relacjach pokazuje prawdziwą rzeczywistość młodej mamy, a nie tzw. "lukrowane macierzyństwo" z pięknymi sesjami i stylizacjami, które często mają niewiele wspólnego z rzeczywistością. Zobacz także: Brat Joanny Opozdy o rozmowie z Antonim Królikowskim: : "Jeśli się kocha, to nie ma potrzeby zdradzania" Joanna Opozda i Antoni Królikowski zdecydowali, że nie będą pokazywać w mediach społecznościowych zdjęć syna. Podobną decyzję podjęli już kilka lat temu Anna i Robert Lewandowscy. Gwiazdor filmów Patryka Vegi zdradził jednak, że jego syn jest podobny do Joanny Opozdy.