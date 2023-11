Już za kilka dni siódmy odcinek "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Rywalizacja między uczestnikami staje się coraz bardziej zacięta. O Kryształową Kulę walczą Jakub Kucner, Agnieszka Radwańska, Tomasz "Gimper" Działowy, Tamara Gonzalez Parea, Mariusz Węgłowski i Joanna Mazur. Czy niewidoma lekkoatletka ma szansę dojść do finału? W ostatnim odcinku wielkie emocje wzbudziło jej mieszkanie, które pokazała widzom, ale za taniec również otrzymała mnóstwo punktów! Zobaczcie, co o finale show powiedziała Party.pl Mazur. Czy Jan Kliment poprowadzi ją do zwycięstwa?

