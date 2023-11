Dla Joanny Mazur udział w „Tańcu z gwiazdami” musi być podwójnie trudny. Nie jest tancerką, tylko biegaczką, a mierzy się z profesjonalnymi układami tanecznymi, a do tego… robi to jako osoba niewidoma! I dodajmy, że robi to świetnie, co doceniają tak jurorzy „Tańca z gwiazdami”, jak i widzowie programu. Korzystając z okazji zapytaliśmy Joannę jak to robi. Jak wyglądają jej przygotowania do kolejnych odcinków. Jak się okazuje, dużą rolę musi w nich odgrywać dotyk… Przy okazji jej taneczny partner, Janek Kliment zaliczył zabawną wpadkę. Posłuchajcie, co oboje mówili przed kamerą Party.

Reklama

Zobacz także: Nie tylko z nim ćwiczą, ale też zwierzają i proszą o radę! Jak Daniel Kuczaj zdobył zaufanie Polek?

Reklama

Joanna i Janek z miejsca podbili serca publiczności i jury: