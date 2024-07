W najbliższym odcinku "Hell's Kitchen" znowu nie zabraknie emocji. Tym razem gościem będzie Izabela Zwierzyńska, znana z serialu "Barwy szczęścia". Gwiazda uwielbia gotować, ale kiedyś przydarzyła jej się wpadka, która mogła skończyć się tragicznie:

Będąc małą dziewczynką zrobiłam moim rodzicom, z okazji rocznicy ślubu, deser z kawą. Mamę i tatę posadziłam na kanapie, a przygotowaną niespodziankę wnosiłam na tacy, na której stała też świeczka. Nie wiem jak do tego doszło, ale w pewnym momencie zaczęły palić się moje włosy. Mama wpadła w panikę i zaczęła je gasić. Na szczęście nic poważnego się nie stało. Tyle, że z mojej romantycznej niespodzianki nic nie wyszło.

Pomimo tej przykrej sytuacji aktorka nie zraziła się do gotowania - wręcz przeciwnie. Dzisiaj to jedna z wielu pasji Izabeli Zwierzyńskiej. Jak mówi, w przyszłości być może skupi się tylko na tym:

Gdybym nie została aktorką chciałabym zostać restauratorką. Poważnie rozważam to w przyszłości, ale wiem, że jest to ciężki kawałek chleba. Po raz kolejny utwierdziłam się w tym widząc co dzieje się w "Hell's Kitchen".