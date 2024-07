Iza Miko bierze udział w nowym programie TVN "Azja Express". Nowy program będzie można oglądać na antenie stacji już we wrześniu. Iza Miko powiedziała w rozmowie z Party.pl, z którym aktorem zmierzyła się z zadaniami w programie. Okazuje się, że to jej przyjaciel, Leszek Stanek. Mimo że para się przyjaźni, dochodziło między nimi do kłótni!

Poszło o klapki! Więc bardzo poważne sprawy! Wszystkie te kłótnie tam są (...) wydają się bardzo ważne! Patrząc na to z perspektywy czasu, to jest bardzo śmieszne - powiedziała nam Iza Miko.

Czekacie już na nowy program TVN "Azja Express"? Zobaczcie listę wszystkich uczestników show. Komu najbardziej kibicujecie?

Lista uczestników programu "Azja Express"

Agnieszka Włodarczyk i Maria Konarowska

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan

Renata Kaczoruk z koleżanką Weroniką Budziło

Hanna Lis i Łukasz Jemioł

Iza Miko i Leszek Stanek

Pascal Brodnicki i Paweł Dobrzański

Przemysław Saleta i Dariusz Kuźniak

Michał Żurawski i Ludwik Borkowski

Iza Miko bierze udział w "Azja Express".

Ma szansę na wygraną?