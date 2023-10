Ida Nowakowska zastąpiła Basię Kurdej-Szatan na planie "The Voice Kids". Teraz to ona jest wsparciem dla dzieciaków, które marzą o karierze na miarę Viki Gabor czy też Roxie Węgiel. Ida Nowakowska przyznała przed naszymi kamerami, że maluchy dają jej wiele radości. Zdradziła również, że jej instynkt macierzyński rozbudził się już na dobre. Czy to oznacza, że niebawem zostanie mamą?! Posłuchajcie całej rozmowy!

Ida Nowakowska od prawie pięciu lat jest szczęśliwą mężatką. Czy to dobry czas, aby pomyśleć o dziecku?

