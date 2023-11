Ida Nowakowska w rozmowie z Party.pl skomentowała krytyczne uwagi fanów programu "Dance, dance, dance"! Taneczne show TVP wzbudza ogromne emocje wśród widzów, którzy nie zawsze zgadzają się z werdyktem jury. Internauci mocno krytykują Idę Nowakowską, która nie boi się wytykać błędów występującym gwiazdom.

Ostatnio na jurorkę wylała się fala hejtu po tym, jak powiedziała do Emila Gankowskiego, że to przez niego Kasia Dziurska upadła podczas wykonanywania choreografii. Udało nam się porozmawiać z Idą Nowakowską, która skomentowała krytykę widzów. Posłuchajcie sami, co powiedziała przed naszą kamerą! Dlaczego tak ostro ocenia uczestników "Dance, dance, dance"?

Ida Nowakowska zdradziła, jak radzi sobie z krytycznymi uwagami.