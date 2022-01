"Hotel Paradise": Miłosz opowiada o napaści na niego w pubie! "Koleś zaczyna mnie bić"

Niedawno na Instagramie Miłosza z "Hotelu Paradise" pojawiło się Q&A. Choć to już koniec czwartej edycji programu TVN7, losy niektórych uczestnicy nadal wzbudzają duże emocje wśród internautów. Niewątpliwie należy do nich zaliczyć Miłosza, który odpadł z randkowego show niedługo przed zakończeniem. Fani pokochali go przede wszystkim za szczerość i naturalność, które czuć w jego wypowiedziach. Trzymali też kciuki, by związał się na dłużej z Wiktorią. Niestety relacja Miłosza i Wiktorii po zakończeniu nagrywania czwartej edycji "Hotelu Paradise" nie przetrwała. Uczestnik produkcji oficjalnie potwierdził to podczas finałowej gali w Warszawie. Jednak relacja, która pojawiła się na jego Instagramie, może dać fanom wiele do myślenia. Miłosz został ponownie zapytany o to, czy obecnie ma partnerkę. Co zdradził? Zobacz także: "Hotel Paradise": Wiktoria nie świętuje finału z uczestnikami! Zdradziła dlaczego "Hotel Paradise 4": Miłosz opowiedział o show. "Nigdy nie udawałem" Miłosz zgromadził wielu fanów "Hotelu Paradise" podczas obiecanego wcześniej Q&A. Tym razem pytania fanów nie były zbyt kontrowersyjne. Wynikało z nich, że internauci chcą lepiej poznać uczestnika randkowego show. Prawdopodobnie właśnie dlatego Miłosz odniósł się do bardzo prywatnych kwestii na instastories. Opowiedział między innymi o wartościach, jakimi kieruje się na co dzień oraz smutnym okresie, który pojawił się w jego życiu. Widzowie zapytali, kiedy zajmie się tenisem. Zaczynam działać. Niestety dwa pogrzeby w tydzień mnie tu zatrzymały i choroba. Wracam na pełnej już w grudniu - odpowiedział. Wśród pytań nadesłanych przez fanów znalazło się jedno, które szczególnie przypadło...